Tchad : une mission de haut niveau du Canada évalue les projets financés dans la province du Lac

Le gouvernement tchadien et ses partenaires au développement travaillent ensemble pour améliorer les conditions de vie de la population de la province du Lac. C'est dans ce contexte que la mission a été organisée, avec la participation du Directeur et représentant du Programme alimentaire mondial au Tchad, Pierre Honnorat. Les membres de la mission ont eu l'occasion d'examiner les actions entreprises par le fonds canadien et de déterminer les axes stratégiques prioritaires pour la province.



Le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi a saisi cette occasion pour exposer les besoins réels de la province du Lac, un propos soutenu par les délégués et chefs de service déconcentrés de l'État. Les membres de la mission ont réaffirmé leur engagement à accompagner le gouvernement tchadien dans sa politique d'assistance aux personnes nécessiteuses.



Le représentant du chef de l'État dans la province du Lac a salué les efforts des partenaires humanitaires en faveur de la population locale, mais a souligné qu'il reste encore beaucoup à faire.



Au cours de la rencontre, la délégation a reçu les documents stratégiques de planification, tels que le Plan d'Action Territoriale (PAT) et le Plan de Contingence Multirisque. La mission a ensuite quitté le gouverneur pour aller explorer la réalité du terrain, avec l'espoir de poursuivre les actions en faveur de la population du Lac.