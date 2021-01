Tchad : une mission de l’Éducation nationale à Massakory pour adapter les cours à distance

Pour Remadji Nangodjal, compte tenu de la pandémie, les objectifs spécifiques visent à concevoir et imprimer les outils de communication et de sensibilisation, indentifier et assurer une prise en charge de fonctionnement des radios et télévisions pour la diffusion de contenus pédagogues, spots et messages liés au cours à distance, réaliser des contrats avec les radios et télévisions, et organiser des rencontres avec des partenaires spécifiques (concepteurs de plateforme, sites web et compagnies téléphoniques).



Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, la mission a remis 637 affiches à la délégation provinciale de l'éducation.



Cette rencontre qui a eu lieu à de l'école du Centre de Massakory a vu la présence des enseignants et parents d'élèves.