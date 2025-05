Tchad : une mission de l’ONAPE dans la province du Lac

Depuis le 5 mai 2025, une mission de l’ONAPE est déployée dans la province du Lac pour promouvoir l’intégration socio-économique des populations locales.



Elle recense et sensibilise les groupements et coopératives des cantons de Kiskra, Kiskawa, Magui et Daboua, afin de les orienter vers les dispositifs d’aide à l’emploi et à l’entrepreneuriat, conformément aux priorités définies dans le programme quinquennal du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Conduite par Souleymane Moussa Bechir Terap, représentant du directeur de l’ONAPE, la mission a engagé un dialogue avec les autorités locales et les chefs traditionnels, pour identifier les besoins prioritaires.



À Kiskra, sous la coordination du délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani, les discussions ont souligné l’importance du renforcement de la coopération, en vue d’un développement durable, d’une stabilité renforcée et de la réinsertion effective des ex-combattants.