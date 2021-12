Tchad : une mission de l’ORIPEDI séjourne à Sarh

Une mission de l’Organisation des Initiatives pour la Protection de l’Environnement et du Développement Intégré (ORIPEDI) séjourne à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Elle y organise du 06 au 10 décembre 2021, des séries d’exposition dans les différents lycées et Centres culturels, ainsi que dans les bibliothèques de la ville de Sarh, sur les résultats de leur recherche-action concernant le mémoire historique et collectif intitulé : « Répertoire des lieux de la participation du Tchad à la 1ère et à la seconde guerre mondiale ».



Le chef de mission, Dr Yamingué Bétinbaye, un des auteurs du manuel d’information, précise que ce manuel d’information est un document de 22 pages, est rédigé dans un langage simple, accessible et compréhensible à tout un chacun. Au lycée Ahmed Mangué Scientifique, où la mission a exposé, le proviseur N’gon Gang-Symo Gervais se dit satisfait de cette mission qui a exposé dans son lycée, en présentant les lieux et les personnalités de Fort-Archambault qui ont participé à la libération de la France, et qui aujourd’hui font partie du patrimoine national tchadien.



Quelques élèves ont affirmé qu’ils ont été émerveillés de connaître les noms des anciens combattants tchadiens qui ont été aux côtés de la France. Il faut noter que l’Organisation des Initiatives pour la Protection de l’Environnement et du Développement Intégré, est une association tchadienne basée à Moundou, dans le Logone Occidental, dont les objectifs s’étendent aux domaines social et culturel, et aux activités de sauvegarde de l’environnement.