Tchad : une mission de l'inspection de l'éducation à Faya-Largeau

L'inspecteur général de service du ministère de l'Éducation nationale, Ahmat Hassaf, accompagné du directeur de l'éducation de base non formelle, M. Fouzari Djimi Mollo, et de Adoum Tcheré, chargé de communication du ministère de l'Éducation nationale, ont séjourné lundi à Faya-Largeau chef-lieu de la province du Borkou.



Au cours d'une réunion organisée autour du gouverneur de la province du Borkou, Ahmat Kardayo Hissein, en présence de responsables administratifs et traditionnels de la localité, il a été évoqué la situation éducative suite à la réouverture des établissements scolaires.



Le chef de mission, l'inspecteur général de service Ahmat Hassaf, a remercié le gouverneur Ahmat Kardayo Hissein pour l'accueil enthousiaste à leur égard. Il a indiqué que cette mission consiste à s'imprégner des activités scolaires après la reprise des cours et lister l'effectivité du corps enseignant affecté dans cette province.



Ahmat Hassaf a relevé plusieurs doléances des enseignants, notamment la cherté de vie et l'adaptation difficile au milieu social. Les conditions de vie dans cette contrée ne sont pas appropriées.



Le chef de mission a informé aux participants qu'un lot de masques de protection a été mis à la disposition des élèves de différents établissements pour les accompagner à achever leurs cours en toute sécurité.



Le gouverneur de la province du Borkou Ahmat Kardayo Hissein, très imbibé des informations concernant le corps enseignant, a indiqué que le Tchad couvre une superficie de 1.284.000 Km2. Ainsi, "le Tchad ne se résume pas seulement à N’Djamena ou à d'autres provinces de choix des enseignants."



"En qualité de fonctionnaire de d’État, dire que les conditions de vie d'une contrée sont inappropriées montre le manque d'engagement de cet agent de l'état", a-t-il dit.



Selon le gouverneur, la plupart des enseignants affectés au Nord du pays, juste après un laps temps, sont réaffectés ailleurs. À cet effet, il y a un manque de responsabilité quelque part qui demande à être vu.



Les parents d'élèves ont approuvé les propos du gouverneur. Selon eux, un agent de l'État est appelé à s'adapter à tout milieu. D'après eux, "nul n'ignore que servir son pays c’est servir partout où besoin se fera sentir."