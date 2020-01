Tchad : une mission de la Banque mondiale à Amdjarass et à Iriba

Une mission de la Banque mondiale s'est rendue vendredi à Amdjarass, dans la province de l'Ennedi Est. Elle a été reçu par le gouverneur de la province de l'Ennedi Est, Ahmat Kardayo Hissein.



La mission, conduite par le directeur chargé de la protection sociale en Afrique de l'Ouest et Centrale de la Banque mondiale, Jehan Arulpragasam est composée de représentants ministériels, d'experts de la Banque mondiale, et du HCR.



Elle entre dans le cadre du projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil (Parka), lancé en décembre dernier à Abéché, et vise à évaluer les besoins des populations. Le Parka est un projet gouvernemental, financé par la Banque mondiale, au profit de plusieurs provinces de l'Est du Tchad.



Le gouverneur a rappelé que la ville d'Amdjarass est située dans des zones de confluence entre les domaines à vocation agricole et pastorale. "La population hôte et les réfugiés vivent en parfaite harmonie. Ce symbole fort de cohabitation pacifique se trouve aujourd'hui honoré", a souligné Ahmat Kardayo Hissein.



La délégation a visité également le bureau de réinstallation du camp d'Oure Casoni, situé à Kariari. Les réfugiés ont exprimé des besoins sanitaire, éducatif, hydraulique, matériel et en matière de formation.



Selon le chef de projet Parka, Eric Zapatero, le projet vise à appuyer les personnes vulnérables afin de lutter contre la pauvreté. La mission va travailler pour une extension du champ d'action du projet Parka à d'autres provinces du Tchad.



La mission à Iriba



La mission s'est également rendue à Iriba, dans la province de Wadi Fira, dans le même objectif d'évaluation des besoins sur le terrain en vue de la planification du financement additionnel pour l'extension du projet Parka.