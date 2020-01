Tchad : une mission de la Banque mondiale à l'Est

Une mission de la Banque mondiale composée d'experts, conduite par le directeur chargé de la protection sociale en Afrique de l'Ouest et Centrale, Jehan Arulpragasam, est arrivée mardi à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. La mission est accompagnée d'une équipe de l'UNHCR.



La délégation a été accueilli à l'aéroport d'Abéché par le gouverneur de la province du Ouaddaï.



La mission entre dans le cadre du projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil (Parka), lancé en décembre dernier à Abéché. Le Parka est un projet gouvernemental, financé par la Banque mondiale, au profit de plusieurs provinces de l'Est du Tchad.



Selon le coordonateur national du projet, Japhet Doudou Beindjila, depuis le lancement du projet, plusieurs activités ont été réalisées concernant les zones d'intervention et le choix des sites.



"Cette forte délégation va se rendre dans le Wadi Fira et à Amdjarass", dans des camps de réfugiés, a précisé le coordonateur national du projet.



Le chef de projet Parka, Eric Zapatero, a souligné que le projet vise à appuyer les personnes vulnérables afin de lutter contre la pauvreté. Il a ajouté que la mission va travailler pour une extension du champ d'action du projet Parka à d'autres provinces du Tchad.



Le projet va non seulement appuyer les populations vulnérables mais permettre un renforcement des capacités des autorités provinciales. "On croit vraiment que le Gouvernement a la capacité de prendre en charge les activités de lutte contre la pauvreté mais on comprend aussi qu'il faut renforcer les capacités dans plusieurs domaines pour que le projet Parka et d'autres projets puissent être un succès et réussir", a déclaré le chef de projet.



Il a ajouté que "les activités de Parka vont démarrer bientôt" sachant que l'enregistrement des bénéficiaires, l'évaluation des besoins internes en infrastructures à construire au Ouaddaï ont déjà été entamées. "Dans quelques mois, on pourra effectivement commencer à appuyer les populations d'une façon un peu plus spécifique", a-t-il relevé.



Le chef de mission, chargé de la protection sociale et de l'emploi en Afrique de l'Ouest et Centrale à la Banque mondiale, Jehan Arulpragasam, a sollicité l'implication des autorités locales pour la réussite du projet. Il a expliqué que c'est un important projet de protection sociale visant à soutenir les ménages, que ce soit les autochtones ou réfugiés.



Selon lui, le lancement du projet dans les trois à quatre prochains mois est souhaitable pour commencer sa mise en oeuvre.



Le gouverneur Ramadan Erdebou a réitéré sa disponibilité afin d'apporter l'appui nécessaire pour la bonne conduite des actions du projet.