Tchad : une mission du CMT au Kanem pour sensibiliser et recueillir les doléances

Un meeting de sensibilisation a eu lieu ce dimanche matin à la place de l'indépendance de Mao, en présence des autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires. L'objet du meeting est de sensibiliser la population sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et la paix.



Le chef de mission a livré un message de paix dans la province du Kanem. Il a appelé les fils du Kanem à soutenir le CMT, participer au dialogue et apporter leur contribution pour un Tchad nouveau.



Pour le général Mahamat Souleyman Ali, ces points feront l'objet des discussions qui seront menées avec les responsables des différentes sensibilités à savoir les chefs religieux, les chefs traditionnels, la société civile, les jeunes, les femmes et les syndicats.



Les doléances de la population du Kanem seront transmises fidèlement dans un rapport au président du CMT.



La cérémonie a pris fin avec une sketch théâtral présenté des jeunes sur le thème des méfaits de la migration vers les sites aurifères.



Le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a remercié la population qui est sortie massivement pour prendre part cette importante cérémonie.