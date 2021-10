Tchad : une mission du Conseil militaire de transition à Ati

L'objectif de la mission est de sensibiliser la population de la province du Batha sur la prévention des conflits, la cohabitation pacifique et la paix.



Des séries de rencontres sont prévues avec les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, les associations de la société civile, les ONG et partis politiques.



Le chef de mission, le général de brigade Issakha Koty Yakhoub, a expliqué le bienfondé du message du CMT axé sur la prévention des conflits, la sécurité et la cohabitation pacifique.



Pour lui, les leaders d'opinions doivent jouer leur rôle afin d'accompagner le feuille de route du gouvernement de la transition.



La désinformation sur les réseaux sociaux qui est source de conflits n'a pas été occulté par le chef de mission. Le problème de la transhumance et des conflits fonciers qui surgissent souvent dans le Batha, endeuillant la population, n'a pas été perdue de vue par le commandant 2ème adjoint de la GNNT. Pour lui, toute la population du Batha doit cultiver le vivre ensemble pour que la paix règne au Tchad.