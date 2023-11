Tchad : une mission du SGG dans la province du Kanem

Une mission du secrétariat général du gouvernement (SGG) est arrivée depuis samedi 18 novembre 2023 dans la province du Kanem, ceci dans le cadre de vulgarisation du projet de Constitution.



Conduite par son chef, Moussa Hamidi Elimy, accompagné de deux experts, cette mission a pour objectif d’expliquer le contenu du projet de Constitution à la population, tout en mettant l’accent sur les innovations et améliorations des articles de la nouvelle loi fondamentale.



L'atelier de présentation a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, ainsi que des autorités civiles militaires et traditionnelles, et du partenaire du gouvernement tchadien PNUD.