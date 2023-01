Tchad : une mission du ministère de l’Elevage et des Productions animales séjourne à Laï

Cette mission qui est sur le terrain depuis ce 11 janvier 2023, a eu une séance de travail ce matin avec les pasteurs, agropasteurs et autres utilisateurs des médicaments vétérinaires.



Elle est conduite par le directeur national de la pharmacie vétérinaire, et s'inscrit dans le cadre du suivi et de la préservation de la santé animale, et de la santé publique vétérinaire. La mission a pour objectif spécifique de sensibiliser les pasteurs, les agropasteurs et autres utilisateurs des produits vétérinaires, sur l'importance de la qualité des médicaments sur la santé de leurs animaux.



Pour le chef de mission, Dr Tchinzoumbé Ezéchiel, par ailleurs directeur national de la pharmacie vétérinaire du ministère, cette campagne de sensibilisation permettra aux pasteurs et agropasteurs de distinguer les faux médicaments vétérinaires des vrais, et aussi de savoir comment utiliser ces produits.



Le délégué provincial de l’Elevage et des Productions animales de la Tandjilé, Dr Djoudeitingar Ditaroh Émile, a indiqué que cette mission vient à point nommé, car les pasteurs et agropasteurs sont enfin éclairés sur le choix des médicaments vétérinaires pour leurs bétails.



A cet effet, il a exhorté les participants à vulgariser ce message dans leurs localités respectives, pour la santé des animaux.