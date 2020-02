Tchad : une mission médicale d'Al Azhar attendue avec 26 médecins

Un convoi médical et de secours dAl-Azhar est attendu ce mardi au Tchad. Il est dirigé par le Dr Mahmoud Siddiq, vice-président de l'Université d'Al-Azhar en Egypte, qui devrait mener ses opérations médicales dans les quartiers de la capitale N'Djamena.



Le convoi comprend 26 médecins, tous professeurs d'Al-Azhar, dans 14 spécialités, en plus d'une équipe de pharmaciens et d'infirmières.



Le convoi médical procédera à un examen médical gratuit, en plus de mener les chirurgies nécessaires et distribuer gratuitement les médicaments appropriés pour chaque cas.



Cinq tonnes de médicaments et de fournitures médicales nécessaires ont été expédiés.



Ce convoi est le quatrième envoyé par Al-Azhar au Tchad. Il cible les zones les plus pauvres et les plus nécessiteuses.



Le premier convoi avait opéré à N'Djamena, tandis que le deuxième convoi s'était rendu au Ouaddaï. Le troisième convoi s'était dirigé vers Biltine, Dar Tama et Kobe.