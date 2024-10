Tchad : une motopompe remise à l'inspection de l'enseignement primaire de Sarh urbain A

Aujourd'hui, un moment marquant s'est déroulé à l'inspection pédagogique de l'enseignement primaire de Sarh urbain A, avec la remise officielle d'une motopompe par le gouverneur de la province du Moyen-Chari.



C’est la réalisation d’une promesse faite par le gouverneur de la province du Moyen-Chari, lors de sa visite le 1er octobre 2024, pour s’imprégner de l’effectivité de la rentrée scolaire 2024/2025, dans les différents établissements de la ville de Sarh.



Cet équipement a été offert pour permettre aux élèves de s'initier à la pratique du maraîchage, une initiative visant à promouvoir l'autonomie alimentaire et l'éducation pratique.



Remettant cette motopompe au nom du gouverneur de la province du Moyen-Chari, le conseiller économique au gouvernorat, Djasngué Bienvenu, représentant du gouverneur, a encouragé les élèves à se familiariser avec les techniques agricoles modernes, et à comprendre les enjeux de la production alimentaire. Le chef secteur de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER), Koussou Djibrine souligne pour sa part que le maraîchage peut leur offrir des opportunités et leur apprendre des compétences essentielles



Le responsable du service encadrement et évaluation de l’inspection pédagogique de l’enseignement primaire de Sarh urbain A, Djiraimadji Benoudji a, au nom de l’inspectrice et des enseignants, des parents et d’élèves et des élèves, exprimé sa gratitude pour ce soutien, soulignant que cet équipement serait un atout majeur dans l'apprentissage des élèves.



Il faut noter que cette remise de motopompe marque le début d'une nouvelle aventure éducative pour les élèves de Sarh urbain A. Grâce à cette initiative, ils pourront non seulement acquérir des compétences pratiques, mais également contribuer à la sécurité alimentaire de leur communauté.