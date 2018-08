Tchad : une multiplication de rejet des décisions de justice par les autorités régionales, s’inquiète la CTDDH

Le secrétaire général de la Convention Tchadienne pour la Défense des Droits de l’Homme (CTDDH), Mahamat Nour Ahmed Ibedou, a animé, hier, samedi 4 août 2018, au centre Al Mouna, une conférence de presse relative au rejet par les autorités administratives de décisions de justice dans certaines régions du Tchad. A travers cette conférence de presse placée sous le thème « Détention illégale et immixtion des Autorité administratives dans le domaine judiciaire », la CTDDH déplore la récurrence des violations posées par les administrateurs (le plus souvent des gouverneurs) des décisions et arrêts rendus par les tribunaux.



Elle tient à rappeler qu’il n’y a pas si longtemps, le Gouverneur du Logone oriental, Adam Noucky Charfadine, dans une action pleine de suffisance et de mépris pour la décision judiciaire, n’a pas hésité a autoriser le mitraillage du véhicule d’un avocat qui transportait des personnes qui venaient d’être acquittées ; dans sa suffisance, il n’avait pas hésité à remettre ces personnes aux arrêts faisant fi des décisions judiciaires. Car dit-elle, cet acte dont la gravité n’est plus à démontrer serait tombé dans l’oubli n’eut été le courage, la détermination et la persévérance des avocats et autres auxiliaires de justice qui, dans une action citoyenne héroïque ont mis hors d’état de nuire cet administrateur véreux et contraint les pouvoir publics à s’assumer. « Il existe une fin à tout et le gouverneur l’a appris à ses dépens. »