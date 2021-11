Tchad : une nouvelle équipe installée au ministère de l'Hydraulique

Aux termes des décrets n° 804, 805 et 806 du 17 novembre 2021, plusieurs personnalités ont été nommées. Ce sont des cadres qui sont majoritairement des techniciens du département, rapporte le ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale.



Le ministre a tenu à présider personnellement cette cérémonie en installant l'équipe de son cabinet à savoir le directeur de cabinet, les conseillers, les inspecteurs généraux puis l'administration centrale avec le retour des deux cadres connus de la maison. Il s'agit de Mahamat Alifa Moussa et Nour Saleh Haggar, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint.



Le Ministre a souligné dans son discours d'orientation que l'actuel secrétariat général qui remplace l'ancienne direction générale selon l'esprit du nouvel organigramme, doit fédérer les énergies de tous pour atteindre les objectifs escomptés.



Dans les jours qui suivent, les autres personnalités nommées prendront services conformément aux normes administratives du ministère.