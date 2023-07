Tchad : une nouvelle flotte de véhicules pour renforcer la sécurité de l'Ennedi Est

La sécurité des personnes et des biens nécessite des moyens de travail adéquats, notamment des moyens roulants. C'est pourquoi le gouverneur de la province, le général Tom Djeroua Sougouya, a plaidé auprès des plus hautes autorités de la République pour doter les forces de défense et de sécurité d'équipements adéquats.



En remettant les clés des véhicules aux bénéficiaires, le gouverneur a insisté sur l'utilisation exclusive de ces véhicules dans le cadre de leurs missions de service.



Les responsables bénéficiaires, à savoir le délégué provincial de la police Nouki Bordjerou Sougar, le commandant de la légion de gendarmerie Bichara Charfaddine et le commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), Toma Tessero, ont exprimé leur gratitude au gouverneur et se sont engagés à utiliser ces véhicules avec professionnalisme et rigueur dans l'exécution de leurs missions.