Tchad : une nouvelle génération de soignants et nutritionnistes formés par l’ONG ADOS

Au total, 65 jeunes ont reçu leurs attestations de formation ce dimanche. Ils ont suivi une formation de 45 jours, au cours de laquelle ils ont acquis les compétences nécessaires pour dispenser des soins infirmiers de base et prodiguer des conseils en matière de nutrition.



Dans son allocution, le formateur Ahmed Djibrine Ahmed a rappelé aux lauréats de respecter les règles, les normes de distribution, de l'administration des médicaments et de s'engager dans la sensibilisation au près des citoyens dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement.



Le coordonnateur de l'ONG ADOS a souligné que ces lauréats ne sont pas seulement formés par son organisation mais ils seront aussi accompagnés dans les démarches administratives de leur stage de perfectionnement. Après leurs stage de perfectionnement ils seront sollicités dans les sites des réfugiés conformément au plan d'action, a-t-il martelé.



L'ADOS propose une variété de formations aux jeunes, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Ces formations visent à permettre aux jeunes de développer leurs compétences et de trouver un emploi.