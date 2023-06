Tchad : une nouvelle plateforme de la société civile lance ses activités

La Plateforme de concertation des associations de la société civile (CASC) a lancé ses activités lors d'une conférence de presse animée par son président d'honneur, Ali Koche Souguia, ce 8 juin 2023 au Cefod.



Sous le thème "CASC, une plateforme dédiée à la paix, à l'unité nationale, à la justice sociale et à la coexistence pacifique pour un Tchad uni", cette conférence de presse avait pour objectif de présenter les engagements de la CASC envers le gouvernement de transition.



Ali Koche Souguia, président d'honneur de la CASC, a affirmé que la plateforme vise à accompagner les engagements des autorités de la transition et à participer activement à toutes les initiatives visant à assurer une grande inclusivité dans la gestion des affaires publiques. La CASC soutient les initiatives de la transition visant à instaurer et renforcer la cohésion sociale, la stabilité et la sécurité, considérant cela comme essentiel pour une sortie durable de la crise au Tchad.



Ali Koche Souguia a conclu en assurant que la CASC est déterminée à accompagner le processus de transition vers la réussite, et est prête à collaborer avec d'autres organisations de la société civile.