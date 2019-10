Tchad : une nouvelle radio pour porter “la voix de la femme”

La radio “La voix de la femme” a été inauguré ce mardi 29 octobre à la Maison de la femme, dans le 8ème arrondissement de N’Djamena. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs responsables, membres du gouvernement, ainsi que le président de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuelle (HAMA).



Selon Amina Prisciline Longoh, directrice de la Maison de la femme, la radio La voix de la femme qui émet sur la fréquence 97.9 MHz, est un "instrument approprié pour la vulgarisation de la politique de l'autonomisation de la femme, de la promotion et de la défense des droits de la femme, de l’entrepreneuriat et du leadership féminin. C’est un moyen de communication et de sensibilisation des organisations féminines."



Elle est "une radio de la femme, par la femme et pour la femme tchadienne. Elle permet aux femmes de transmettre leurs préoccupations, lutter contre les violences basées sur le genre et le mariage précoce, lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, œuvrer également en faveur de la scolarisation de filles et l’alphabétisation des femmes, ou le rôle de la femme rurale dans le développement. Tels sont quelques thèmes autour desquels on a bâti nos programmes", a-t-elle indiqué.



Selon, la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Djallal Arjoune Khalil, “la création de la radio est une heureuse initiative que nous saluons à sa juste valeur. Comme nous le savons tous, en dépit de la révolution et de l’influence des medias nouveaux, la radio n’a pas pris une ride. Elle reste telle qu’elle a toujours été : largement accessible, relativement bon marché et très simple à utiliser. Elle reste le media capable de porter n’importe quel message, n’importe où et n’importe quand.”