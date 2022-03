Tchad : une nouvelle unité de la gendarmerie "engagée sur le terrain" contre l'insécurité

"La gendarmerie est beaucoup plus outillée. Elle est dotée d'une nouvelle unité qui vient d'être engagée sur le terrain et qui vient de faire ses preuves", a indiqué ce 31 mars le colonel Abakar Abdraman Haggar, porte-parole de la gendarmerie nationale.



L'unité spéciale, formée par l'Union européenne (UE) en Espagne, est actuellement disponible au niveau de la direction générale de la gendarmerie.



En 15 jours, cette unité a intercepté deux véhicules "enlevant des enfants et les transportant vers le Nord du pays pour des raisons inconnues", selon le porte-parole de la gendarmerie nationale.



L'unité a mis la main sur plusieurs présumés voleurs "en leur arrachant sept armes".



"Elle est sur le terrain, elle continue ses manoeuvres. C'est une unité spéciale qui est là. Ceux qui croient sortir de la ville et faire des aventures à l'extérieur de la ville, qu'ils reviennent se reposer", met en garde le colonel Abakar Abdraman Haggar.