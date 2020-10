Tchad : une opération de démoustication à N'Djamena initiée par la Première Dame

En plus de ces chiffres, il y a près de 1.140.000 cas suspects basés sur des symptômes cliniques mais qui n'ont pas été testés. Parmi ces cas suspects, 1.368 personnes sont décédées.



Selon les rapports des différents directeurs des hôpitaux nationaux, leurs formations sanitaires sont débordées par une affluence des malades. L’une des causes de l’affluence des malades dans les services des hôpitaux nationaux de la ville de N'Djamena est que la plupart des malades ne se rendent pas dans les centres de santé qui sont censés traiter les cas simples, explique le ministère de la Santé publique.



Le paludisme est l’une des premières causes de consultations et d’hospitalisation dans les structures sanitaires du pays.