Tchad : une opération de pulvérisation planifiée pour démoustiquer la capitale

Des équipes seront bientôt déployées dans toute la ville de N'Djamena pour une grand opération de pulvérisation de deux semaines, dans le cadre du plan de lutte anti-vectorielle. L'opération est dénommée "santé par la salubrité".



Jeudi, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a dirigé une double rencontre, en présence des techniciens de son département et des partenaires. Ils ont évoqué les stratégies et techniques de lutte contre le paludisme.



Le ministre de la Santé publique explique que "cette opération est primordiale pour alléger les peines aux ménages exposés aux risques des maladies causées par les moustiques notamment le paludisme".



D'ici la prochaine saison des pluies, l'opération pourra s'étendre à d'autres villes.