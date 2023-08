Tchad : une pharmacie d'approvisionnement inaugurée à Mondo, dans le Sud-Kanem

Le 9 août 2023, le préfet du département du Sud-Kanem, Fougou Alifa Zezerti, a procédé à l'inauguration de la pharmacie d'approvisionnement de Mondo, chef-lieu du département du Sud-Kanem.



L'événement s'est déroulé en présence des autorités locales, des représentants d'associations et du délégué de la Santé publique du Kanem, le Dr Djibert Ahmat Haliki.



Cette réalisation, le centre pharmaceutique d'approvisionnement de Mondo, est le fruit de la collaboration entre la population du Kanem, incluant les autorités administratives, traditionnelles, les associations et le district sanitaire de Mao.



Le projet a nécessité un investissement total de 13 millions de francs CFA, et permettra de servir plus de 37 centres de santé. Au nom du ministère de la Santé publique, le délégué provincial, le Dr Djibert Ahmat Haliki, a exhorté les gestionnaires de la pharmacie à assurer une gestion efficiente, rappelant que la santé n'a pas de prix.



Dans son discours d'inauguration, le préfet du département du Sud-Kanem, Fougou Alifa Zezerti, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette pharmacie. Il a également remercié la pharmacie provinciale du Kanem pour son approvisionnement en médicaments.



Enfin, il a appelé la population de sa circonscription administrative à utiliser activement cette nouvelle ressource. La cérémonie s'est achevée par une visite de la pharmacie, marquant ainsi un jalon important dans l'amélioration des services de santé dans la région.