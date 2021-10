Tchad : une plateforme d’action « He for She » pour un plaidoyer de haut niveau

A l'occasion du lancement national de la campagne mondiale « He For She », le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfance organise ce 12 octobre 2021, une cérémonie de lancement officiel de la plateforme d'action de « He For She ».



Il s’agit d’un plaidoyer de haut niveau, accessible au public, sur l'engagement des hommes et garçons, sous le haut patronage du président du Conseil Militaire de Transition (CMT), Mahamat Idriss Deby au Radisson Blu de Ndjamena.



Après la mise en place des populations, les autorités étaient en attente du déroulement de la cérémonie.