Tchad : une plateforme réclame les arriérés de salaires des agents de deux ministères

Alors que des dispositions reconnaissaient par les parties, le versement des arriérés de salaires, soit 50% en fin octobre et 50% au décembre 2021, la Plateforme des agents intégrés en 2020, des ministères de la Santé publique et de la Solidarité nationale, et de la Femme, de la Famille et de la Petite enfance dénonce le manque de volonté du gouvernement.



Ainsi, dans un communiqué publié ce 8 février 2022, « la Plateforme accorde un délai d’une semaine au gouvernement de verser intégralement ces arriérés jusqu’au dernier agent, à compter du mercredi 9 au 18 février 2022 ». Au-delà de ce délai, elle appellera à un arrêt immédiat du travail, sur toute l’étendue du territoire.



En effet, c’est à la suite d’une longue durée d’attente et des démarches menées auprès des syndicats d’une part, et le non-respect du pacte social signé entre le gouvernement et l’Union des Syndicats du Tchad le 3 octobre 2021 d’autre part, que cette décision est prise.