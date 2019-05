Tchad : une politique nationale de l'emploi pour lutter contre le chômage

Le Gouvernement a adopté ce jeudi en conseil ordinaire des ministres, un projet de décret sur la Politique nationale de l’emploi.



"Fruit d’un long processus comportant plusieurs stratégies fusionnées, la Politique nationale de l’emploi est l’outil de base pour la promotion de l’emploi au Tchad et constitue la voie appropriée de lutte contre le chômage, le sous emploi et la pauvreté de manière générale", explique le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Ce projet de décret intègre tous les aspects pouvant concourir à l’amélioration des capacités d’emploi en liaison avec la formation et la promotion du secteur privé.



Le chef de l’Etat a rappelé aux chefs des départements ministériels en charge de la formation des jeunes, d’orienter leur politique dans le sens de la formation en liaison avec l’emploi en tenant compte du besoin réel du marché du travail.



La question de l’emploi, en particulier pour les jeunes, les femmes et les autres groupes vulnérables, constitue une préoccupation majeure pour le Gouvernement du Tchad et ses partenaires au développement qui l’ont inscrite parmi les priorités du Plan National de Développement (PND) pour la période 2013-2015, constate l'Organisation internationale du travail.



La politique gouvernementale est axée sur la situation de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle prend en compte la situation socio-économique, l'évolution du PIB, les finances publiques, l'évolution des prix, la situation monétaire, l'emploi et les ressources, les comptes extérieurs, la situation de la dette, l'environnement des affaires, la dimension de la pauvreté, la dynamique socio-démographique, l'évolution de l'emploi (offre et demande, chômage des diplômés, rémunération du travail et sous-emploi, intermédiation sur le marché du travail), l'évolution de la formation professionnelle.