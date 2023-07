Tchad : une population multipliée par près de quatre en moins d'un demi-siècle

Le thème retenu pour l'année 2023 est : "Huit milliards d'humains, un horizon infini de possibilités. Défendre les droits et la liberté de choix". Le rapport révèle qu'en novembre dernier, la population mondiale a atteint huit milliards d'habitants.



Au cours de la présentation officielle du rapport sur l'état de la population mondiale, Ali Mahamat Nour, Directeur des Études et de la Planification Stratégique du Ministère de la Prospective économique et des partenariats internationaux, représentant le ministre de tutelle, a mis en avant la croissance de la population tchadienne. Il a souligné que la population du Tchad s'est multipliée par presque quatre en moins d'un demi-siècle, passant de 3 254 000 habitants en 1964 à 11 175 915 habitants en 2009 (INSEED-2009). Aujourd'hui, la projection démographique atteint 17 414 717 habitants. Cette croissance démographique est expliquée par un taux de croissance élevé de 3,5 %.



Ali Mahamat Nour a également mis en évidence le défi de la fécondité élevée chez les adolescentes et les jeunes. En effet, il a révélé que le pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont donné naissance avant l'âge de 18 ans est de 44,3 %, illustrant ainsi une fécondité très précoce. Les données statistiques présentées suscitent des préoccupations quant à l'état de santé des mères et des enfants, ainsi qu'à la fécondité précoce chez les jeunes adolescents, qui peut souvent cacher les grossesses non intentionnelles.