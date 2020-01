Tchad : une quarantaine de femmes se forment en leadership à Gagal

La Fédération tchadienne du mouvement panafricain des leaders de la province du Mayo Kebbi Ouest forme pendant deux jours plus de quarante femmes du département de Gagal.



Les travaux ont démarré ce lundi après midi à Gagal. Les échanges tournent autour du leadership féminin.



Cet atelier dirigé par le président de ladite association du Mayo Kebbi Ouest, Souleymane Yaya, va permettre aux participantes issues des cinq cantons du département de Gagal de mieux comprendre et de vulgariser le rôle de la femme dans le développement socioéconomique du Tchad.



Le préfet de Gagal, Ahmad Djibrine Béchir, a ouvert les travaux dans la bibliothèque de la mission catholique de Gagal en présence de plusieurs personnes invitées pour la circonstance.



A l'issue des travaux, les participantes et les organisateurs vont mettre de la propreté dans quelques lieux publics du chef-lieu de ce jeune département né en février 2019.



La Fédération tchadienne du mouvement panafricain des leaders section du Mayo Kebbi Ouest dirigé par Souleymane Yaya et assisté de Younoussa Oumane, mène depuis quelques semaines des sensibilisations dans les écoles de la ville de Pala. L'objectif est de mettre sur pied des clubs d'écoutes dans ces établissements.