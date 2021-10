Tchad : une rénovation de l'aéroport international Hassan Djamous en vue

Le président de la société turque SUMMA, Selim Bora, a rencontré le 26 octobre à Ankara, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby.



La société SUMMA est spécialisée dans les bâtiments, les travaux publics et surtout la construction et la gestion des aéroports. Elle a, à son actif, la rénovation des aéroports Diori Hamani de Niamey et Blaise Diagne de Dakar et de nombreux autres projets d’envergure en Afrique.



SUMMA veut désormais investir au Tchad en commençant par la rénovation de l’aéroport international Hassan Djamouss de N'Djamena, informe la Présidence.



« Mon pays vous accueillera à bras ouvert », a déclaré Mahamat Idriss Deby.



Depuis plusieurs années, le Tchad projette de construire un nouvel aéroport à Djarmaya mais n'y est pas parvenu suite à la crise économique et des difficultés de financements.