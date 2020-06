Tchad : une reprise des cours dans le strict respect des mesures barrières à Ati

Le gouverneur de la province du Batha, Beinando Tatola, a visité jeudi matin quelques établissements scolaires pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise des cours pour les classes d'examens.



Le lycée Acyl Ahmat Akhabache, le lycée bilingue, le CEG moderne et le CEG Catholique Saint Kizito d'Ati ont constitué les différentes étapes de la visite.



Au cours de son déplacement, le gouverneur a constaté que les cours ont bien repris dans les établissements, dans le respect des mesures barrières.



Des dispositifs de lavage des mains ont été mis en place dans chaque établissement scolaire visité, tandis que le port de masque par les élèves et la distanciation sociale sont respectés avec un maximum deux élèves par table-banc.



À l'entrée de chaque établissement scolaire, un agent de santé est présent avec un thermoflash pour la prise de température.



Le gouverneur Beinando Tatola s'est félicité de cette reprise et de la présence de tous les enseignants ainsi que des élèves des classes d'examen. Il a insisté sur le respect des mesures barrières pour un bon déroulé des cours.



L'association Dar Al Kher pour la protection de l'environnement a remis quelques cache-nez et des dispositifs de lavage de mains aux élèves du lycée Acyl Ahmat Akhabache.