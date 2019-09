Tchad : une réunion d'urgence à la Présidence face aux inondations

Le ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Pahimi Deubet a tenu lundi une réunion au Palais présidentiel avec des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, suite aux inondations sur l'ensemble du territoire.



"Des cris de détresse sont lancés par les sinistrés des inondations et certains responsables administratifs suite aux fortes pluies qui ont arrosées la quasi-totalité du territoire national. Ces multiples appels à l’aide des sinistrés sont parvenus aux oreilles du ministre d'Etat", indique la Présidence.



Le Représentant de l’OMS au Tchad, Dr Jean Bosco Ndihokubwayo a estimé que ce phénomène cyclique n’est pas propre au Tchad. D'après lui, la réponse à ces inondations passe par l’élaboration d’un plan par le gouvernement.



Dr Jean Bosco Ndihokubwayo a précisé qu’en attendant d’avoir une idée précise de l’ampleur des dégâts causés par les inondations, les partenaires techniques et financiers sont à pied d’œuvre sur le terrain.



Kalzeubé Pahimi Deubet entend à travers cette réunion engager le gouvernement et ses partenaires pour apporter une réponse appropriée aux victimes des inondations.