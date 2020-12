Tchad : une réunion d'urgence du ministère de la santé sur la Covid-19

N'Djamena - Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a tenu lundi une réunion d'urgence sur la Covid-19, en présence du délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, de la maire 1er adjointe de la commune de N'Djamena, des directeurs techniques du ministère, du coordinateur national de riposte sanitaire et des directeurs des hôpitaux nationaux.



Le ministre a rappelé aux responsables convoqués que la pandémie a occasionné des flambées dans certains pays africains tels que le Sénégal, le Soudan, la Mauritanie et le Mali qui font face à des cas graves de Covid-19.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a insisté sur la nécessité d'une prise de conscience des citoyens et des nouveaux dispositifs pour anticiper et éviter toute surprise désagréable. Les directeurs généraux des hôpitaux ont présenté leur organisation interne prévue pour faire face aux éventuelles situations de propagation du virus de la Covid-19.



Le ministre a insisté sur le dispositif de prise en charge des éventuels cas de contamination et a exhorté les responsables des structures sanitaires rencontrées à plus de vigilance et de persévérance.



Le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, a présenté la situation de la courbe évolutive de la maladie. Il a signifié que N'Djamena a enregistré un nombre important des cas de Covid-19 ces derniers temps.



La coordination a attiré l’attention des hôpitaux nationaux afin qu’ils fassent un triage des cas symptomatiques. Des bâches ont été mises à la disposition de certains hôpitaux de N'Djamena pour pouvoir faciliter le dépistage et de pouvoir déceler la maladie chez des patients qui sont symptomatiques.



Le Pr Choua Ouchemi a déploré l'augmentation des cas. Au début de ce mois, des formations ont été organisées sur la prise en charge des malades, la protection du personnel et l’utilisation des oxygènes, a précisé le coordonnateur national de riposte sanitaire.



Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a fait mention du non-respect par la population des mesures barrières prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la Covid-19. "Il est de notre devoir d’alerter et de mobiliser tout le monde pour faire face à une éventuelle dégradation de la situation", a-t-il dit.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a invité les leaders d'opinion et tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie à accentuer la sensibilisation pour faire face aux défis qu'impose la pandémie de Covid-19.