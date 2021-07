TCHAD Tchad : une réunion ouverte sur la gouvernance universitaire

Alwihda Info | Par Brahim Abdraman - 27 Juillet 2021



Cette concertation post-Covid-19 du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation se tient depuis ce 27 juillet 2021 à l'hôtel la Résidence de Ndjamena.

Instituée pour la première fois en 2012, la réunion du directoire est un cadre d'échange et de discussions autour des sujets liés à la gouvernance universitaire. L’occasion a été donnée à tous les acteurs d'identifier et d'examiner les différents problèmes qui minent le bon fonctionnement des Institutions et de proposer des pistes de solutions. Dans son allocution, la ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, Mme Lydie Beassemda souligne que « cet atelier du directoire est un rendez-vous du donner et du recevoir, pour développer pendant deux jours des échanges fructueux en vue de la promotion du secteur d'enseignement Supérieur résolument tourné vers l'avenir ». « Nous entendons ici présenter un état de lieux, faire une analyse systématique, consensuelle et de qualité de la situation de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.



L'offre technique et scientifique que nous débâterons fait sienne, la question des mutations de nos ambitions, de la politique d'enseignement supérieur, de la structuration, des réorganisations possibles de l'existant. Cette édition de directoire veut ressusciter des grandes ambitions du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation à s’imposer en qualité de grand contributeur des compétences pour la propulsion du Tchad actuel et du Tchad d'avenir. L'objectif est de jauger la situation, de comprendre les causes, les principaux goulots d'étranglement, les conséquences les défis à relever et les opportunités à saisir> », précise la ministre Lydie Beassemda.



Une présentation sur le contexte et justification a été faite par le directeur général dudit ministre, et ajoute que « la présente réunion du directoire se tient dans un contexte particulier marquée par deux aspects : la pandémie du Covid-19, qui a perturbé le fonctionnement des établissements universitaires durant l'année 2020 ; la disparition brutale du Maréchal du Tchad et la mise en place d'un gouvernement de transition de 18 mois ».



L'objectif spécifique du directoire consiste à évaluer les activités académiques en cours au niveau de chaque institution et d'analyser les enjeux et les défis associés à la gouvernance et au pilotage du secteur de l'enseignement supérieur. La réunion va se terminer par une séance de discussions avec les enseignants-chercheurs autour des points suivants : les décisions résolutions prises lors de la dernière session ordinaire du conseil des ministres du CAMES tenue à Abidjan en juin 2021 ; les débats ouverts sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, la problématique du nouveau guide d'évaluation des enseignants et chercheurs, la participation du Tchad au concours d'agrégation, etc.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le corps d’un nouveau-né découvert dans des buissons à Laï مسيرة سلمية نسائية لدعم المجلس العسكري الانتقالي وقائده الفريق محمد إدريس ديبي منصة واكت تاما تشك في نوايا السلطات وتدعوا إلى مظاهرات Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)