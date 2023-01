Tchad : une réunion sécuritaire autour du gouverneur à Abéché

À Abéché dans le Ouaddaï, le gouverneur Bachar Ali Souleymane a tenu le 9 janvier dernier, la réunion hebdomadaire sur la sécurité.



Cette réunion a regroupé tous les responsables des forces et de défense de la province, le préfet du département de Ouara, le maire de la ville d'Abéché, ainsi que tous les chefs d'arrondissements.



C'est la huitième réunion qui se tient depuis que Bachar Ali Souleymane est à la tête de la province du Ouaddaï. Il ressort de cette rencontre que la situation sécuritaire est sous contrôle, malgré les incidents qui se sont déroulés la semaine dernière, dans les cantons Guéri et Boutail.



Les affrontements intercommunautaires ayant causé morts d'hommes à Guéri et à Boutail, dans le département de Ouara, étaient au centre de la rencontre. L'année dernière, dans cette même zone, il y a eu un conflit entre deux communautés sœurs vivant depuis plus de 200 ans ensemble, et intimement liées par le sang et la géographie.



Il s’agit de Mabrouka et Kabka qui disputaient le contrôle d'un point de passage. En son temps, l'affaire a été réglée par le gouverneur sortant, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh. Le conflit a ressurgi cette année. Pour le gouverneur Bachar Ali Souleymane, les principaux instigateurs ont été arrêtés et remis à la justice.



D'autres mesures préventives ont été prises telles que : la règlementation de la circulation des motos et l'implantation d'un poste de sécurité. Le gouverneur précise que le calme est déjà revenu dans la zone. Bachar Ali Souleymane entend voir dans les jours qui suivent, avec ses collaborateurs traditionnels et sécuritaires, la possibilité de mettre fin à la circulation des motos dans la zone rurale de la province du Ouaddaï.



Pour lui, l'exemple de Guéri et Boutail a donné ses fruits ces derniers jours. Il a remercié les forces de sécurité pour le travail abattu, afin que le calme revienne dans la zone située à quelques 100 kilomètres à la sortie nord-ouest d’Abéché.