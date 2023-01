Tchad : une réunion sécuritaire autour du premier ministre

Le premier ministre de transition Saleh Kebzabo a présidé le 6 janvier la première réunion de l’année sur la sécurité, informe la Primature.



La réunion a regroupé les ministres en charge de la sécurité et ceux dont les départements sont directement concernés par la gestion de la sécurité (ministre de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, ministre de la Justice, déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de la ville de N’Djamena, le maire de la ville de N'Djamena, directeur général de la police nationale, directeur de l’Agence nationale de sécurité, directeur de la garde nomade du Tchad, directeur général de la DGSSIE).



Le premier ministre a instruit tous ces responsables de mutualiser les intelligences et moyens d'action pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national.