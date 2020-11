Tchad : une semaine dédiée à l'entrepreneuriat pour renforcer l'insertion socio-professionnelle

La 4ème édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat se déroulera du 16 au 22 novembre à l'hôtel Radisson Blu à N'Djamena, sous le thème : "Entrepreneuriat, une solution idoine pour l'insertion socio-professionnelle et gage de l'innovation".



L'évènement est un moment idéal pour les entrepreneurs d'apprendre et de se former à travers des conférences débats, tables rondes, formations et rencontres avec des personnalités.



Le président du comité d'organisation Abderahman Mahamat Adam explique que "cette activité est d'une envergure mondiale. Elle se célèbre simultanément dans plus de 180 pays du monde".



Cette année, huit activités sont prévues au Tchad, notamment des formations, compétitions, une caravane d'entrepreneurs, le parlement des objectifs du développement durable, une compétition féminine Digit'Elle, et le talent des génies.



Le chef de programme auto-emploi et crédit agricole de l'Office national de la promotion de l'emploi (ONAPE), Abdraman Mahamat Abba, indique que la question du chômage des jeunes, des femmes et autres groupes vulnérables constitue un sujet de préoccupation majeure pour le gouvernement et ses partenaires de développement.



Il affirme que l'ONAPE, à travers le secteur privé et associatif, a enregistré entre 2010 à 2015 la création de 21.200 emplois directs, soit près de 3500 emplois en moyenne par an.



"Le nombre de demandeurs d'emploi au Tchad est nettement plus élevé que le nombre d'offres d'emploi. Ceci nous oblige en tant que jeunesse issue de cette couche de percer quelques niches et d'offrir quelques opportunités à nos frères afin de s'intégrer socialement. Selon notre conviction, l'entrepreneuriat est le meilleur canal", relève Abdraman Mahamat Abba.