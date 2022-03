Tchad : une série d'instructions sécuritaires du PCMT

Une réunion mensuelle de sécurité s'est tenue ce 4 mars 2022 autour du président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby. Il en ressort plusieurs instructions aux responsables sécuritaires :

- les responsables sécuritaires doivent se pencher rapidement sur la question de la prolifération des armes de guerre et apporter rapidement une solution à ce fléau ;

- renforcer la réaction pénale de la justice et renforcer l'action des services de sécurité pour s'assurer que les armes ne se retrouvent pas entre des mains indues ;

- récupérer toutes les armes illégalement détenues ;

- lutter contre l'insécurité ;

- procédé à la permutation des cadres restés longtemps au sein d'une même structure étatique ;

- garantir le droit pour les citoyens de manifester avec un encadrement adéquat ;

- mettre en oeuvre tous les moyens pour prévenir les incendies et poursuivre les investigations afin d'en déterminer les causes ;

- prendre toutes les mesures pour sécuriser la tenue du dialogue national inclusif.