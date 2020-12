Tchad : une société veut électrifier des villages à l'énergie solaire, une phase test prévue au Lac

Le chef de l'État a reçu lundi une délégation du groupe Africa Green Tech, spécialisé dans la production d’énergie solaire en zone rurale. Idriss Deby a échangé avec son cofondateur Torsten Schreiber qui a présenté la maquette d’un village tchadien équipé et fonctionnant à l'énergie solaire (centrale solaire de 2,5 mégawatt, purificateur d’eau d’une capacité de 2000 L/heure, accès à Internet via la connexion wifi, et un entreposage frigorifique solaire pour conserver les fruits et légumes, etc).



"On peut avancer maintenant ensemble. Il a soutenu le projet et a dit à son ministre de travailler avec nous sur la technique. On va avancer dans beaucoup de villages au Tchad", affirme Torsten Schreiber.



"Au Tchad, l’énergie solaire est abondante (...) On a besoin de six à huit semaines pour électrifier un village avec notre système", ajoute-t-il.



Le chef de l'État a donné des instructions pour le démarrage de la phase pilote, en privilégiant la province du Lac.