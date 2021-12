Tchad : une sous-coordination dans le Ouaddaï apporte son soutien au CMT

La sous-coordination nationale pour la paix et d'appui au Conseil Militaire de Transition (CMT) dans le Ouaddaï, a lancé officiellement le 07 décembre 2021 ses activités. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans ses locaux situés au quartier Goz Amir, dans le 5ème arrondissement de la ville d’Abéché.



Ont pris part à cette cérémonie, le préfet du département de Ouara, le 3ème adjoint au maire de la ville d’Abéché, les responsables militaires, les leaders traditionnels et religieux et bien d'autres invités. L´objectif visé par la mise en place de cette sous-coordination, consiste à réunir les fils et filles de la province du Ouaddaï autour des idéaux de paix, de vivre-ensemble, d´amour de la patrie, afin de soutenir le Conseil Militaire de Transition.



Le secrétaire général de la sous-coordination, Abdoulaye Hamid Daoud, a relevé que cette organisation œuvre pour la paix et la stabilité pour mieux consolider les acquis démocratiques. Il a aussi demandé à tous les membres de donner le meilleur d'eux-mêmes, afin d'accorder leurs voix pour un Tchad de paix, de stabilité et d'unité nationale. De leur côté, les représentants des jeunes, Abdramane Issakha et Idriss, ont promis d'œuvrer pour la réussite la transition.



La chargée de la promotion féminine Ramate Mahamat Oumar, au nom des femmes de la sous-coordination, entend apporter leur soutien pour cette période transitoire. Pour sa part, le coordinateur de la sous-coordination, Mahamat Abdelrahim Chahatta, a dit que de son organisation a pour rôle de défendre et soutenir les idéaux du Conseil Militaire de Transition, et aussi de rassembler la population tchadienne en vue de consolider la démocratie, l´Etat de droit et la bonne gouvernance, et enfin, pour renforcer la cohérence sociale et la solidarité nationale.



Selon Mahamat Abdelrahim Chahatta, la sous-coordination mènera sa campagne de sensibilisation en matière de paix et de cohabitation pacifique, de façon globale, pour accompagner le CMT dans le domaine de la paix pendant la période de la Transition, sur l´ensemble de l´étendue du territoire. La cérémonie a pris fin par la présentation des membres du bureau de la sous-coordination.