Tchad : une station provinciale de l'ONAMA inaugurée à Mongo

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein, a inauguré jeudi à Mongo, la station provinciale du Guéra de l'Office national des médias et de l'audiovisuel (ONAMA).



L'inauguration a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Guéra, Paul Nbainodoum Ngartelbaye, du secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada, du maire de la ville de Mongo, Hassan Souleymane Adam, et d'autres officiels.



Le gouverneur Paul Nbainodoum Ngartelbaye s'est félicité de l'inauguration de cet "outil de développement qui permet d'une part d'intensifier la sensibilisation sur la consolidation de la cohabitation pacifique et de la paix, et d'autre part de communiquer en temps réel avec son environnement immédiat afin de rendre visible ses activités ainsi que ses potentialités économiques, culturelles ,artistiques, touristiques, riches et variées."



Après la coupure du ruban, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein, a effectué une visite guidée au sein des locaux de la station provinciale.