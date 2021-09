Tchad : une stratégie "forte et globale" préconisée pour endiguer les conflits intercommunautaires

Cette réaction intervient à la suite d'un énième conflit intercommunautaire meurtrier survenu dimanche dernier dans la province du Ouaddaï.



Génération Solidaire s'indigne face à une telle barbarie relevant d'un autre âge, et qui s'ajoute à la longue liste des affrontements intercommunautaires meurtriers que connait le Tchad ces derniers temps.



"La paix n'est pas un droit réservé mais un droit partagé entre la population", affirme le représentant de l'association, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes.



Maître Benjamin Mamgodibaye se félicite de la réactivité du gouvernement qui s'est rapidement saisi de ce dernier cas. Il l'exhorte à faire davantage afin de réconcilier le tchadien avec lui et son prochain pour un réel dialogue national inclusif au bénéfice d'un Tchad uni, fort et prospère.