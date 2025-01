Tchad : une stratégie nationale pour relever les défis et moderniser le secteur de l’élevage

Le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Pr Abderahim Awat Atteib, a lancé l’atelier de validation de la politique nationale de développement durable de l’élevage, ce 28 janvier 2025. Cet atelier, qui se tiendra pendant trois jours, vise à doter le Tchad d’une stratégie globale pour relever les défis du secteur de l’élevage, et en exploiter tout le potentiel.



Un processus réfléchi et participatif

Le président du comité d’organisation, Dr Adam Hassan Yacoub, a rappelé que ce processus, initié en mars 2022, repose sur des réflexions approfondies et l’implication de divers experts et parties prenantes. Les documents produits couvrent des axes stratégiques tels que la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel, la recherche et le développement, l’amélioration de la santé animale, la valorisation des productions animales et le renforcement des capacités des acteurs du secteur.



Un secteur vital pour l’économie et la sécurité alimentaire

Le ministre a souligné l’importance de l’élevage, qui représente 53 % du PIB du secteur rural et fait vivre 40 % de la population rurale. Avec un cheptel estimé à 156 millions de têtes de bétail et 37 millions de volailles, ce sous-secteur est essentiel pour la croissance économique, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Cependant, il fait face à des défis majeurs, tels que le changement climatique, les conflits liés aux ressources naturelles, le manque d’infrastructures modernes et l’accès limité aux marchés.



Vers un élevage durable et compétitif

Le document stratégique, intitulé « L’élevage hier, aujourd’hui et demain », est aligné sur les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et la vision nationale « Le Tchad que nous voulons ». Le ministre a appelé à des solutions innovantes pour moderniser et industrialiser le secteur, tout en garantissant une croissance durable.



Une ambition nationale affirmée

Le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a réaffirmé l’importance de diversifier l’économie nationale, l’élevage étant considéré comme une « seconde mamelle » de l’économie tchadienne. Sous le leadership du Premier ministre, les actions du Programme Politique Quinquennal 2024-2029 visent à rendre l’élevage tchadien compétitif à l’échelle nationale et internationale.



Cet atelier, prévu jusqu’au 30 janvier 2025, constitue une étape cruciale pour permettre au Tchad de surmonter les défis du secteur et de rétablir l’élevage comme un pilier majeur de son développement socio-économique.