Tchad : une stratégie pour améliorer les indicateurs de la santé

Les travaux de la 24ème session du comité directeur du ministère de la Santé publique se poursuivent dans la capitale tchadienne à Ndjamena. Ils ont pour objectif de parvenir à l’adoption de la stratégie qui vise à améliorer les indicateurs de la santé maternelle, néonatale et infantile au Tchad.



Le ministre de la Santé publique affirme que la santé maternelle, néonatale et infantile constitue l'une des priorités majeures du Président de la République. Par ailleurs, il indique que les acteurs sont tenus d’utiliser les ressources humaines qui leur ont été mises à disposition afin de sauver la vie maternelle, néonatale et infantile sur l’ensemble du territoire national.



D’après le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, avec la décentralisation, il faut une couverture médicale forte en ressources humaines. En outre, il estime qu’il faut sauver la vie des femmes-mères à travers la sensibilisation des chefs des cantons. Il appelle à empêcher le mariage précoce et à faire le nécessaire dans sa lutte.