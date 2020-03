Tchad : une stratégie sanitaire dans des villages endémiques contre le ver de Guinée

Le ministre de la Santé publique Mahamoud Youssouf Khayal a effectué vendredi un déplacement à Ali Garga, localité située à 7 km de Mandalia.



Il a procédé au lancement de la stratégie d'attachement prolongé des chiens et chats des villages les plus endémiques, dans le cadre de la lutte contre le ver de Guinée au Tchad.



Cette stratégie est mise en place au titre du Programme national d'éradication du ver de Guinée. Elle concerne les chiens et les chats des zones hyper-endémiques.



Le gouverneur de la province du Chari Baguirmi, Aboubakar Djibrine Aboubakar, a souligné que cette action s'inscrit dans la politique du gouvernement relative à l'éradication du ver du Guinée d'ici 2021.



Il a demandé à la population de sa circonscription administrative de s'impliquer pour la réussite de la stratégie.



Le coordinateur national du programme d'éradication du ver de Guinée a indiqué que le Tchad a enregistré en 2019, 48 cas chez les humains, 1985 cas chez les chiens et 46 cas chez les chats.



Le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Jean-Bosco Ndi-hokubwayo, a réitéré l'engagement de son institution à accompagner le Tchad.