Tchad : une trentaine de jeunes bénéficient d'une formation en leadership à Abéché

Le président de "I CAN MAXWELL LEADERSHIP TCHAD", Gambaye Djerakor Armand, a souligné que le concept du leadership ne se limite pas à occuper une position de leader, mais qu'il s'agit avant tout d'une position de service. "Un leader doit servir les autres, car c'est la base de la formation", a-t-il précisé.



En lançant officiellement cette session de formation, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souligné que le besoin de leadership est indéniable, et à cet égard, il a encouragé les participants à être assidus et à suivre attentivement cette formation.



Cette session de formation vise à renforcer les compétences en leadership des jeunes participants.