Tchad : une trentaine de jeunes formés pour mieux participer au débat public

Le Comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR) a organisé vendredi au centre Almouna, une cérémonie de remise d'attestations à une trentaine de jeunes issus des partis politiques, de la société civile et des universités, suite à un programme de stage.



Le CSAPR a également annoncé le lancement de la deuxième promotion de stage. L’événement s'est déroulé en présence de responsables de la société civile et de leaders de partis politiques.



Selon Abdramane Ali Gossumian, coordinateur national du CSAPR, ces jeunes ont été accueillis au siège du CSAPR où ils ont bénéficié d’un programme d’activités de qualité et d’un encadrement soutenu.



Les moyens qui ont été mobilisés pour ce stage ont permis à ces stagiaires d’enrichir leurs connaissances et de renforcer les compétences en lien avec leurs parcours et profils respectifs.



Chaque stagiaire pourra partager les connaissances acquises et contribuer à la vie quotidienne de son organisation.



Le CSAPR se félicite de cette initiative dont la pertinence n’est pas démontrée. En dépit de quelques difficultés rencontrées durant les 6 mois de stage, le bilan qui vient d’être présenté par le porte-parole des stagiaires en est une illustration.



Les nouveaux stagiaires bénéficieront des séances de formation thématique, d’échanges d'expériences, de visites de terrain ainsi que d’un accès permanent à la documentation.



D’après Neloumta Melodie, porte-parole des stagiaires, "ce programme a pour objectif de renforcer nos capacités en vue de consolider la dynamique de nos structures politiques et associatives."



"C’est aussi conformément à sa vision qu'est l’émergence d’une société éveillée, citoyenne et politique que le CSAPR a voulu nous former pour nous engager à participer activement au débat public et au renforcement du dialogue au sein de la société", a souligné Neloumta Melodie.