Tchad : une vague de détenus malades à Klessoum, la CNDH inquiète

Le Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, Djidda Oumar MAHAMAT, a effectué ce jour 18 mars 2022 une descente à la Maison d’Arrêt de Klessoum pour s’enquérir de la situation des détenus malades.



Cette mission de routine s'inscrit dans le cadre des prérogatives de la CNDH qui consiste à effectuer des visites régulières, inopinées ou notifiées à des établissements pénitentiaires et de tous les lieux de détention et de privation de liberté aux fins de prévenir la torture et toute violation des droits de l’Homme.



Après un bref échange avec le Régisseur de la Maison d'arrêt Ali Mahamat Moumine et son Adjointe Chantal Nguerbaye, il est apparu qu’effectivement, une centaine de detenus souffrent des problèmes liés à la maladie de gale, au paludisme et des infections respiratoires aigües. Aussi, 42 cas de tuberculose ont été signalés.



Selon le Régisseur, cette situation est due principalement à la promiscuité. Plus 2700 détenus incarcérés dans la prison qui a une capacité d’accueil de 1200 personnes. Aussi il se pose le problème de l’insalubrité dans les espaces communs de la maison d'arrêt.



Ce dernier s’est toutefois félicité que les cas de maladie sont en régression depuis quelque temps, et ce grâce à l’appui continuel du CICR, qui ne ménage aucun effort pour fournir la Maison d’Arrêt en produits détergents, boules de savon et médicaments.



Il a tout de même déploré le fait qu’en dehors de l’Etat et du CICR, les partenaires n’interviennent pas en appui à son établissement.



La délégation de la CNDH a ensuite effectué une visite à l’infirmerie. Là, elle a pu s’entretenir avec quelques détenus à qui elle a prodigué des conseils, notamment par rapport aux conditions d'hygiène à observer pour éviter les maladies et autres dermatoses.



Le Président de la CNDH a promis de faire le plaidoyer auprès du Gouvernement et des partenaires pour que des dispositions soient prises pour améliorer les conditions sanitaires des prisonniers.