Tchad : une vingtaine d'organisations et partis annoncent la tenue d'un Forum citoyen

Des mouvements syndicaux et citoyens, organisations de défense des droits humains, personnalités et leaders d'opinion, ainsi que partis politiques, annoncent l'organisation d'un Forum citoyen du 27 au 29 novembre 2020 au Centre Al-Mouna.



Ce "cadre de réflexion" entend notamment rassembler tous ceux qui se "sentent exclus des grands rendez-vous de prise de décision pour l'avenir du pays", selon un communiqué signé par : UNDR, CTPD Mouvement citoyen Le Temps, PLD, Parti Réformiste, Les Transformateurs, USPR, ADIL, RDST, ONC, RPT, PFJD, PSDT, NS/RDJ, RDP/R, CONAJEPDT, MCPL, AVCRHH, CTDDH, TLP Tchad, PRET, ARTDTE et des artistes comédiens.



"Le Tchad se fissure sous nos yeux à cause d'un manque de dialogue sincère, franc, constamment mené par le pouvoir en place depuis trois décennies", déplore le communiqué.



Le Forum citoyen aboutira à des résolutions et recommandations pour des actions communes, déclarent les participants au Forum.