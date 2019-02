Tchad : une vingtaine de nominations au ministère de l’Administration du territoire

Le décret n° 195 du président de la République, chef de Gouvernement, du 8 février 2019, pris sur proposition du ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale nomme les fonctionnaires dont les noms suivent aux postes des responsabilités ci-après au ministère de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale.



- Direction générale de l’Administration du territoire

*Directeur General : Mahamat MBodou Abdoulaye

En remplacement de : Mme kassita Ney Lalfalbou

*Directeur General Adjoint : Valentin Mouassingar

En remplacement de : Bakhit Youssouf



-Direction de l’Intérieur

*Directeur de l’intérieur : Hissein Hamit Loni

En remplacement de : Tigoua Ousmane Amine

*Directeur Adjoint : Abanga Brahim Barka

En remplacement de : Djallal Adam Mahamat



-Direction des Affaires politiques et de l’Etat civil

*Directeur : May Nadjo Babaro

*Directeur Adjoint : Gartoloum Vivian

En remplacement de : Mbayam Romia



-Direction des Etudes et de la Législation

*Directrice : Mme Achè Haroun Saleh

*Directeur Adjoint : Natoy Allah Mbay Tojoum

En remplacement de : Mme Achè Haroun Saleh



-Direction de la Protection civile

*Directrice : Mme Tèssè Mbia Mabilo, poste vacant

*Directeur Adjoint : Hassan Abdoulay

En remplacement de : Mme Tèssè Mbia Mabilo



-Direction de la Tutelle des collectivités autonomes

*Directeur : Bougourlè Djaco Djeremi

En remplacement de : Mme Manguè Ryte

*Directeur Adjoint : Djibrine Abakar Hassan

En remplacement de : Bany Ganassou



-Direction générale de la Gouvernance locale

*Directeur General : Kadadi Goudi

*Directeur General Adjoint : Abakar Moussa Nokou



-Direction de l’Information et de la Communication

*Directeur : Mahamat Kaya Ali

*Directrice Adjointe : Mme Djamra Betoingar, poste vacant



-Direction de la Coopération décentralisée

*Directeur : Issac Bakari

*Directrice Adjointe : Mme Hawa Hassan Abdelkerim

En remplacement de : Mme Class Mboro Madjirom



-Direction d’appui aux Initiatives locales

*Directeur : Mahamat Habib Moustapha poste vacant

*Directrice Adjointe : Mme Khadidja Adjid



-Direction de l’Economie et des Finances locales

*Directeur : Ramadan Djarssia

En remplacement de : Mahamat Alhadi

*Directrice Adjointe : Mme Class Mboro Madjirom

En remplacement de : Djibrine Abakar



-Direction Générale des Ressources humaines, du Matériel et de la Logistique

*Directeur General : Mahamat Seid Ali, nouveau poste

*Directeur General Adjoint : Ndidigui Alain, nouveau poste



-Direction du Matériel et de la Logistique

*Directrice : Mme Amouna Ali Sougui, nouveau poste

*Directeur Adjoint : Ramadan Abdelkerim Mahamat, nouveau poste



-Direction des Ressources humaines et de la Formation

*Directeur : Djouma Hissein Barka

En remplacement de : Dodigui Alain

*Directeur Adjoint : Dilla Uber poste vacant



-Direction des Archives et de la Documentation

*Directeur : Wolkrio Tatoua poste vacant

*Directeur Adjoint : Hassan Assiri Bougui

En remplacement de : Wolkrio Tatoua