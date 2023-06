Tchad : unis pour la campagne de vaccination transfrontalière contre la polio

Une nouvelle campagne de vaccination contre la polio est lancée du vendredi 16 juin jusqu'au 18 juin, suite à la précédente qui s'est déroulée du 26 au 28 mai dernier.



L'objectif de cette initiative est de vacciner tous les enfants de moins de cinq ans, afin d'éradiquer le poliovirus qui persiste encore au Tchad et dans les pays voisins.



Durant cette campagne de vaccination, les enfants de 6 à 59 mois bénéficieront également d'une supplémentation en vitamine A. Il est impératif de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit oublié pendant cette campagne, et les parents sont priés de garder leurs enfants à la maison afin qu'ils puissent recevoir les deux (2) gouttes de vaccin.



Si des enfants se trouvent dans une situation où ils doivent traverser l'une des cinq frontières des pays riverains du Lac avec leurs parents, ils pourront recevoir le vaccin à leur arrivée dans chaque pays.



Il est crucial que les parents comprennent les dangers et les risques auxquels sont exposés les enfants non vaccinés, car ils peuvent être infectés à tout moment par le virus qui circule encore. C'est pourquoi le gouvernement tchadien, en collaboration avec les pays voisins, mène une campagne commune transfrontalière pour l'éradication de ce virus.



Malgré les efforts déployés par le gouvernement tchadien, avec le soutien de l'UNICEF, des refus sont encore constatés dans plusieurs endroits, ce qui permet au virus de se propager et met en danger les enfants. Les fausses rumeurs concernant la vaccination contre la polio, répandues à tort et à travers, sont infondées et trompeuses.



Il est essentiel que les parents protègent les enfants de moins de cinq ans en les vaccinant contre ce virus qui les menace.